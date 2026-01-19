Nacional recupera figura para la Liga BetPlay tras sanción

Nacional comenzó con el "pie derecho" la Liga BetPlay 2026 de apertura tras vencer por goleada 4-0 a Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot. Andrés Sarmiento, William Tesillo, Juan Bauzá y Edwin Cardona fueron los protagonistas de los primeros tres puntos del 'verde paisa' en el torneo.

Sin embargo, hay otro hombre de Atlético Nacional que se está robando las miradas, ya que volvería a sumar minutos tras ser sancionado por Dimayor y se trata de Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, quien ya habría cumplido con la penalización impuesta por esta entidad y regresaría a la acción en el partido de la segunda jornada contra Jaguares.

'Chipi Chipi' Castillo vuelve a jugar con Nacional

El guardameta del 'verde paisa' recibió una sanción en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II que contemplaba dos fechas de suspensión por conducta violenta contra un adversario. El club intentó apelar la decisión, pero esta no fue modificada pese a los argumentos presentados por el club sobre el cumplimiento parcial y los antecedentes disciplinarios del jugador.

'Chipi Chipi' cumplió su primera jornada de suspensión en la fecha 6 de los cuadrangulares y terminó su sanción tras estar ausente en el debut de Liga BetPlay de Nacional contra Boyacá Chicó, por lo que el estratega, Diego Arias, lo podría volver a tomar en cuenta a partir de la segunda jornada de la competencia cuando se enfrenten a Jaguares en el Atanasio Girardot.

Sin embargo, el puesto por la titular del equipo está bastante discutida, ya que David Ospina se encuentra pasando por un buen momento deportivo y se realizó recientemente la contratación del joven portero, Kevin Cataño, a quien se le apuesta también para que sume minutos y experiencia.

¿Cuándo es el próximo partido de Nacional?

Tras un debut vistoso goleando a Boyacá Chicó por un marcador de 4-0, el siguiente reto de Diego Arias será enfrentando a Jaguares. Este duelo corresponde a la segunda jornada de la Liga BetPlay y se disputará el lunes 26 de enero en el Estadio Atanasio Girardot sobre las 20:00 hora local.



