Unión Magdalena cambia de sede para jugar de local en el 2026

Unión Magdalena ha tenido un regular inicio de temporada 2026 en el Torneo BetPlay al ubicarse en la cuarta posición del certamen.
El ciclón bananero ha registrado cinco victorias, dos empates y una sola derrota, por lo que cuenta con 17 puntos en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.
A pesar de estar disputando los primeros lugares del Torneo BetPlay, el cuadro samario se ha visto obligado a buscar estadios para jugar sus encuentros en condición de local.
Y es que el estadio Sierra Nevada de Santa Marta no está en condiciones para recibir partidos del Fútbol Profesional Colombiano.
Teniendo en cuenta esta situación, el ciclón bananero ha oficializado como local en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla y en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.
Unión Magdalena jugará en Cartagena
En las últimas horas se dio a conocer que Unión Magdalena volverá a cambiar de estadio para jugar en condición de local en el Torneo BetPlay.
Según se informó, el cuadro samario recibirá el jueves 19 de marzo a Envigado en el estadio Jaime Morón León de Cartagena.
El duelo entre Unión Magdalena contra Envigado está aplazado de la tercera fecha del Torneo BetPlay.
Antes del encuentro en Cartagena, el cuadro samario chocará con Patriotas el lunes 16 de marzo con Patriotas en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.