Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Unión Magdalena

Unión Magdalena cambia de sede para jugar de local en el 2026

Unión Magdalena no ha podido utilizar el estadio Sierra Nevada de Santa Marta en el Torneo BetPlay 2026.
Daniel Zabala
Unión Magdalena jugará en el estadio Jaime Morón de Cartagena.
Unión Magdalena jugará en el estadio Jaime Morón de Cartagena. // Dimayor

Unión Magdalena ha tenido un regular inicio de temporada 2026 en el Torneo BetPlay al ubicarse en la cuarta posición del certamen.

El ciclón bananero ha registrado cinco victorias, dos empates y una sola derrota, por lo que cuenta con 17 puntos en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.

Dimayor confirmó programación y nueva sede para la Liga BetPlay-I de 2026

Lea también

Dimayor confirmó programación y nueva sede para la Liga BetPlay-I de 2026

A pesar de estar disputando los primeros lugares del Torneo BetPlay, el cuadro samario se ha visto obligado a buscar estadios para jugar sus encuentros en condición de local.

Y es que el estadio Sierra Nevada de Santa Marta no está en condiciones para recibir partidos del Fútbol Profesional Colombiano.

Teniendo en cuenta esta situación, el ciclón bananero ha oficializado como local en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla y en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

Jugador de la Premier League elige a James Rodríguez en su equipo ideal

Lea también

Jugador de la Premier League elige a James Rodríguez en su equipo ideal

Unión Magdalena jugará en Cartagena

En las últimas horas se dio a conocer que Unión Magdalena volverá a cambiar de estadio para jugar en condición de local en el Torneo BetPlay.

Según se informó, el cuadro samario recibirá el jueves 19 de marzo a Envigado en el estadio Jaime Morón León de Cartagena.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 13 de marzo de 2026

Lea también

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 13 de marzo de 2026

El duelo entre Unión Magdalena contra Envigado está aplazado de la tercera fecha del Torneo BetPlay.

Antes del encuentro en Cartagena, el cuadro samario chocará con Patriotas el lunes 16 de marzo con Patriotas en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

En esta nota

Unión Magdalena Liga Betplay Envigado FC Cartagena Fútbol Colombiano Deporte Colombiano