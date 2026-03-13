Rodallega alerta sobre próximo partido de Santa Fe: “no hay margen de error”

Independiente Santa Fe alista su regreso a la competencia en la presente Liga BetPlay, pues el último partido que jugó el equipo ‘cardenal’ fue el pasado 25 de febrero, cuando cayó 2-1 en condición de local frente a Atlético Nacional.

El conjunto dirigido por el técnico Pablo Repetto, que de momento se ubica en la casilla 14 del torneo con 10 puntos, enfrentará este sábado 14 de marzo al equipo de Alianza Valledupar a las 8:30 de la noche en el Estadio El Campín, recordando que el ‘León’ debe un partido contra Tolima para quedar al día en el calendario.

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Rodallega califica el próximo partido de Santa Fe como vital para clasificar en la liga

El goleador vallecaucano de 40 años, quien de momento no ha podido anotar goles en el campeonato de fútbol colombiano, pero que sí se reportó con dos tantos en la Superliga frente al Junior de Barranquilla, habló de la urgencia de obtener triunfos a esta altura del torneo.

“Ya no hay margen de error. Independiente de lo que se haya trabajado en estos días, el pensamiento está en sumar de a tres. Si queremos estar en el selecto grupo de los 8 hay que empezar a ganar. Vamos a hacer todo para revertir la situación”, dijo Rodallega.

“No sirve si es jugando bien o mal, obviamente siempre la idea es ganar jugando bien, pero ahora le damos prioridad a ganar los tres puntos, Santa Fe no merece estar en la posición en la que está actualmente en la tabla, es uno de los equipos más grandes de este país”, añadió el delantero.

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Calendario de Santa Fe para lo que resta de marzo

Dos partidos de local y dos de visitante tiene el equipo rojo de la capital del país en lo que resta de este mes, primer enfrentando a Alianza este sábado, luego tendrá que visitar la ciudad de Cali para jugar contra el equipo ‘azucarero’ (miércoles 18 de marzo), el siguiente partido será contra Medellín en El Campín (lunes 23 de marzo) y termina visitando al Atlético Bucaramanga (viernes 27 de marzo).

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