Inter de Bogotá estrena camiseta: homenaje a 'Aterciopelados'

En una apuesta poco convencional, el Inter Bogotá presentó su tercera camiseta para la temporada 2026, una prenda cargada de simbolismo que trasciende lo deportivo. Bajo el concepto “Rebeldía Dorada”, el club capitalino decidió rendir homenaje a Aterciopelados y a su icónico álbum El Dorado, en una iniciativa que mezcla identidad, cultura y fútbol.

La propuesta también refleja la visión del club, que desde su creación ha intentado posicionarse como algo más que un equipo de fútbol. Inter Bogotá busca consolidarse como un actor cultural dentro de la ciudad, capaz de dialogar con distintas expresiones artísticas y sociales, en una capital diversa y en constante transformación.

En ese contexto, el homenaje a Aterciopelados no es casual. La banda representa una ruptura creativa que, tres décadas después, sigue vigente. Esa misma rebeldía, entendida como la capacidad de cuestionar lo establecido para crear algo nuevo, es la que el club pretende trasladar a su identidad dentro y fuera de la cancha.

El estreno oficial de la camiseta está previsto para el primer semestre de 2026, en un compromiso ante Atlético Nacional. Será entonces cuando “Rebeldía Dorada” pase del concepto a la cancha, en una propuesta que busca dejar huella más allá del resultado deportivo.

Con este lanzamiento, Inter Bogotá no solo presenta una nueva piel, sino que plantea una forma diferente de entender el fútbol: como un espacio donde también caben la memoria, la música y la construcción de identidad.