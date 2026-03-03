Inter de Bogotá rompe el mercado: ficharon jugador de la Premier League

El club de fútbol de La Equidad cambió de nombre y se convirtió en Internacional de Bogotá, conjunto que el año pasado fue comprado por el grupo inversor estadounidense Tylis-Porter y que ha venido realizando una importante inversión a su plantilla con llegada de jugadores de categoría como Larry Vásquez, Fabricio Sanguinetti, Facundo Boné y el arquero Wuilker Faríñez.

El equipo de la capital del país que dirige el técnico argentino Ricardo Valiño, ha demostrado un buen rendimiento en la presente Liga BetPlay, pues actualmente ocupa la primera posición del torneo con 18 puntos luego de 9 partidos disputados, registrando 5 triunfos, 3 empates y una sola derrota.

Inter Bogotá sigue sorprendiendo; fichó jugador de la Premier League

Se nota que los nuevos dueños del equipo apuntan a grandes cosas, la inyección económica es prueba de ello con los fichajes que se han realizado, además, no se conforman con el buen rendimiento del club y en las últimas horas han dado a conocer una nueva incorporación.

Se trata del extremo derecho Ian Poveda, jugador colombo-británico de 26 años que deja el Sunderland de la Premier League para sumarse a las filas del Internacional de Bogotá, un acuerdo concretado con gran esfuerzo por parte de las directivas del cuadro capitalino.

El delantero que estuvo también en el radar de Millonarios firmó inicialmente por 4 meses con ‘El Cóndor’ hasta junio del 2026, vínculo con una opción de compra a final de temporada si se cumplen ciertas condiciones.

Trayectoria de Ian Poveda en el fútbol

El atacante ha realizado toda su carrera en el fútbol de Inglaterra, defendiendo los colores de equipos como Leeds United, Blackburn Rovers, Blackpool, Sheffield Wednesday y Manchester City (donde vivió un breve paso en la temporada 2018/2019).