Internacional de Bogotá se desarma por culpa de Alianza FC

Alianza FC no ha contado con fortuna y regularidad de resultados positivos en el inicio de la Liga Betplay; todavía no tiene un puesto asegurado en el descenso, aunque justamente esta es una de las situaciones que las directivas del club quieren prevenir, por lo que tomaron la decisión de destituir del cargo como director técnico a Hubert Bodhert.

Frente a esta situación se confirmó la llegada de un estratega joven y con experiencia como jugador, tal como lo es Camilo Ayala. El estratega antioqueño llegó pisando fuerte al cuadro de Valledupar y, aprovechando que el mercado de fichajes todavía no ha cerrado, trabajó en la contratación de Eduar Esteban.

Alianza FC se reforzaría con figura de Internacional

El club reaccionó de manera inmediata para hallar un "plan b" en cuanto a la estructura de su banquillo técnico con el fin de recomponer rápidamente el mal momento en la competencia y en donde Camilo Ayala fue la solución, un estratega joven al cual decidieron darle el voto de confianza para dirigir el resto de la competencia local.

Ayala solo ha tenido la experiencia de dirigir con el cuadro 'volcánico', pero Alianza cree en su proyecto deportivo y todo parece indicar que habría un acuerdo fijo, por lo que el técnico viajó rápidamente a la sede del equipo para ultimar detalles con respecto a su vinculación y, posteriormente, fue presentado de manera oficial el jueves 19 de febrero.

Alianza está obligado a empezar a empezar a ascender en la tabla de posiciones, ya que se encuentra justo en la casilla 20. Uno de los mayores inconvenientes que se han presentado a lo largo del semestre de apertura es el gol en contra, ha recibido un total de 14 tantos, y por lo cual habría entrado a los planes también Eduar Esteban.

El guardameta bumangués de 26 años arribó en el segundo semestre de la temporada 2025 a La Equidad en ese entonces y habría firmado hasta junio del presente año, pero en los planes del estratega, Ricardo Valiño, no estaría Eduar Esteban, por lo que firmaría contrato con Alianza FC.

¿Cómo le fue a Eduar Esteban con Internacional?

Tras su paso por Unión Magdalena en el semestre de apertura 2025, el nacido en Bucaramanga arribó a La Equidad, hoy conocido como Internacional de Bogotá, pero la verdad es que no tuvo un buen rendimiento, ya que solo disputó ocho partidos, 720 minutos en los que recibió 12 goles.