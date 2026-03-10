Pasto le ganó a América y es nuevo líder de la Liga BetPlay 2026-I

Deportivo Pasto derrotó 2-0 a América de Cali en la noche de este lunes 9 de marzo por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

El compromiso se disputó en el Estadio Departamental Libertad, escenario que fue testigo de una sólida actuación del conjunto local frente a uno de los equipos que llegaba peleando por el liderato del campeonato.

El marcador se abrió muy temprano en el partido, pues apenas al minuto 3 apareció Andrey Estupiñán para marcar de cabeza tras un centro enviado desde el costado izquierdo.

Con el paso de los minutos, el equipo nariñense mantuvo el orden en el campo, aunque sobre el minuto 31 sufrió un contratiempo cuando Edwin Velasco fue expulsado luego de recibir su segunda tarjeta amarilla.

Pese a quedar con un hombre menos, Deportivo Pasto logró ampliar la diferencia antes del descanso gracias a una gran acción ofensiva.

El segundo tanto llegó al minuto 45+1 por intermedio de Santiago Córdoba, quien definió con un notable gesto técnico para decretar el 2-0 antes de ir al entretiempo.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Jhonatan Risueño supo manejar el resultado y neutralizar los intentos del rival.

De hecho, las intervenciones del portero del conjunto volcánico fueron escasas, lo que reflejó el control del juego por parte del cuadro local durante buena parte del complemento.

Pasto y América en la tabla de posiciones

Con este resultado, Deportivo Pasto llegó a 21 puntos y se ubicó como líder de la Liga BetPlay, mientras que el América dirigido por David González se quedó con 16 unidades en la quinta posición, aunque todavía tiene un partido pendiente.

En la próxima fecha, Pasto visitará a Once Caldas el viernes en Manizales, mientras que América será local frente a Deportes Tolima el domingo en el Estadio Pascual Guerrero.