Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo EN VIVO: ¿dónde ver? hora y canal de TV

El Estadio Metropolitano de Techo será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por Internacional de Bogotá y el Cúcuta Deportivo.

El equipo de la capital del país jugará por primera vez en condición de local bajo su nuevo nombre y escudo, recordando que buscará reivindicarse luego de su doloroso debut al caer goleado 3-0 en su visita al América de Cali.

Por su parte, el conjunto ‘motilón’ que el año pasado logró su anhelado ascenso a la Primera División del fútbol colombiano, también buscará sumar sus primeros puntos en este campeonato luego de caer en condición de local por 2-1 ante Once Caldas, duelo donde Dayro Moreno se reportó con doblete.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo

El partido de la fecha 2 en la Liga BetPlay 2026-I se llevará a cabo este viernes 23 de enero a partir de las 6:20 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia por Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play.

En México y países del continente americano se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz internacional, señal que junto con fubo latino 2 y fuboTV también transmitirán el partido para los Estados Unidos.

De igual manera, se podrán seguir las mejores acciones del partido por las redes sociales de los equipos protagonistas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:20 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:20 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:20 horas

ET Estados Unidos: 18:20 horas

PT Estados Unidos: 15:20 horas.