Deportivo Cali se acerca a su nuevo refuerzo: le cumplirán pedido a Gamero

Deportivo Cali estaría muy cerca de anunciar a un nuevo refuerzo para la temporada 2026, después que desde la MLS se diera a conocer que el Austin FC rescindió el contrato del extremo de 30 años Jáder Rafael Obrian.

A través de un comunicado oficial, el equipo de Texas explicó que utilizó la cláusula establecida en el contrato para finalizar el vínculo y de esta manera liberar la plaza de jugador extranjero y además la masa salarial.

Jader Obrian llegaría a Deportivo Cali

La salida de Obrian del Austin Fc estaría relacionado, adicionalmente, al interés que se ha despertado desde Colombia, principalmente por el Deportivo Cali, de contar con sus servicios.

Según dio a conocer el propio Alberto Gamero, director técnico del conjunto 'azucarero', está a la espera de vincular un extremo para completar la nómina con la que disputará la temporada 2026.

Jader Obrian y su inminente regreso al FPC

En caso de concretarse su fichaje por el Deportivo Cali, el futbolista cartagenero de 30 años regresaría al Fútbol Profesional Colombia, después de seis temporadas en la MLS, en donde vistió las camisetas de Austin y de Dallas.

Obrian debutó como profesional en la Universidad Autónoma del Caribe en 2015 y también vistió las camisetas de Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas de Rionegro.

Deportivo Cali en la temporada 2026

Deportivo Cali tuvo un irregular inicio en la temporada 2026 al caer en a primera jornada en condición de visita ante Jaguares.

Sin embargo, el cuadro 'azucarero' recuperó terreno al derrotar como local a Deportivo Independiente Medellín.