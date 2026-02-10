Jáder Valencia tiene nuevo club en la Liga BetPlay; hay acuerdo

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes del fútbol colombiano, donde los clubes siguen aprovechando el tiempo que la Dimayor dispone para la inscripción de jugadores (6 de marzo) y fichan nuevos futbolistas con la intención de reforzar sus plantillas, es el caso del delantero Jáder Valencia.

El recordado exjugador de Millonarios que levantó dos títulos de Liga BetPlay con el equipo ‘embajador’ y que en julio del año pasado decidió salir de la institución para sumarse a las filas del Deportivo Independiente Medellín, no ha podido asentarse como titular en el equipo antioqueño y con la intención de buscar más minutos en cancha ha logrado un acuerdo con otro club de la Liga BetPlay.

Lea también: Linda Caicedo estalló contra la Liga BetPlay

Jáder Valencia cambia de club en la Liga BetPlay

El centro delantero de 26 años ya tiene acuerdo con el Deportes Tolima para llegar al club ‘pijao’ en condición de préstamo por un año y con opción de compra, así lo confirmó el periodista Julián Capera de ESPN, asegurando que Valencia presentará hoy martes exámenes médicos para concretar su traspaso.

El atacante nacido en Sincelejo, que también ha vestido la camiseta de clubes como el Bogotá F.C. y en el exterior jugando en el equipo B del Lens de Francia, está listo para un nuevo reto en su carrera, llegando a las filas del Deportes Tolima, conjunto que recordemos tendrá participación en la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026.

Los otros equipos en Colombia que sonaron para fichar a Jader Valencia

El nombre de Jader Valencia empezó a sonar cada vez en este mercado de fichajes, pues reportes indicaron que varios equipos en Colombia sondearon las condiciones del espigado delantero, conjuntos como Independiente Santa Fe y Deportivo Cali sonaron para ficharlo.

En otras noticias: James Rodríguez al descubierto en el Minnesota United