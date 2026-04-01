Este martes 31 de marzo, Jaguares de Córdoba, a través de su cuenta oficial de X, anunció a su nuevo cuerpo técnico. Este equipo recientemente regresó a la primera división del fútbol profesional colombiano.



El nuevo entrenador del conjunto cordobés es Hubert Bodhert. El estratega vuelve al club para tratar de levantar el nivel del mismo. El principal objetivo de la institución es mantenerse en la A para el año 2027.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: definido el primer clasificado a playoffs

Jaguares de pronuncia

"El club Jaguares de Córdoba informa a la opinión pública, medios de comunicación y afición en general la conformación de su nuevo cuerpo técnico", empezó indicando el equipo.



"Han sido designados Hubert Bodhert como director técnico, Luis Montaño como asistente técnico y Rafael Rivera como preparador físico, quienes estarán acompañados por el cuerpo técnico base de la institución: Jeffrey Reyes, preparador físico; Julio Méndez, asistente técnico; Víctor Martínez, preparador de arqueros; y Mario Durán, analista de video", añadió.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: cinco equipos que tienen casi confirmada su eliminación

Hubert Bodhert

Hubert Bodhert, de 54 años, es un entrenador que ha tenido un recorrido considerable en el fútbol profesional colombiano. Son varios los equipos que han contado con su presencia en el banquillo.



El estratega ha estado al frente de planteles como Real Cartagena, Independiente Santa Fe de Bogotá, Alianza FC de Valledupar y Unión Magdalena. Hubert vuelve a asumir un importante reto en Jaguares de Córdoba.

¿Cómo le irá al DT?

"Este equipo de trabajo asume el reto con el compromiso de fortalecer el rendimiento deportivo del plantel profesional, consolidar una identidad competitiva y trabajar de manera integral en la consecución de los objetivos trazados por el club", continuó Jaguares.



"Desde la institución les damos la bienvenida y les deseamos éxitos en esta nueva etapa, confiando en su experiencia y liderazgo para afrontar los desafíos que se avecinan. Esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad del fútbol que rodea a nuestro club", sentenció.