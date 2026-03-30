Liga BetPlay 2026-I: definido el primer clasificado a playoffs

Atlético Nacional se convirtió en el primer equipo clasificado a los playoffs semifinales de la Liga BetPlay 2026-I, luego de alcanzar los 30 puntos en la tabla de posiciones, cifra que le garantiza matemáticamente un lugar en la siguiente fase del campeonato.

El verdolaga selló su clasificación el pasado domingo tras imponerse 1-2 en su visita a Deportivo Pasto, en el marco de la decimocuarta jornada del torneo, resultado que ratificó su regularidad a lo largo del semestre.

Estadísticas de Nacional en 2026-I

Con este triunfo, Nacional llegó a un balance de diez victorias y tres derrotas, números que lo consolidan como el equipo más sólido del campeonato y que le permiten, incluso con un partido pendiente, asegurar su presencia en la fase definitiva.

La cifra de 30 unidades le da tranquilidad al equipo antioqueño, entendiendo que históricamente el umbral de clasificación ronda los 29 puntos, dependiendo de la diferencia de gol, lo que hace aún más meritorio el rendimiento mostrado hasta ahora.

¿Por qué ya no hay cuadrangulares sino playoffs?

Cabe recordar que para esta edición de la Liga BetPlay se modificó el formato de competencia, eliminando los tradicionales cuadrangulares semifinales y dando paso a una instancia de playoffs, con el objetivo de ajustar el calendario y evitar cruces con la Copa del Mundo de 2026.

En ese contexto, asegurar la clasificación con varias fechas de anticipación representa una ventaja deportiva importante para Nacional, que podrá administrar cargas, rotar su nómina y planificar de mejor manera la fase definitiva.

Además, el equipo dirigido por su cuerpo técnico ha encontrado un equilibrio entre defensa y ataque, lo que le ha permitido sostener resultados positivos tanto en condición de local como de visitante.

Otro factor que juega a favor del verde es que no tiene competencia internacional en este semestre, por lo que puede enfocar todos sus esfuerzos en el torneo local, una situación que lo perfila como uno de los principales candidatos al título.

Así las cosas, Atlético Nacional no solo se convierte en el primer clasificado a los playoffs semifinales, sino que también envía un mensaje claro al resto de equipos: su objetivo es salvar el semestre ganando una nueva estrella en el fútbol profesional colombiano.