Otro equipo de la Liga Betplay se quedó sin entrenador, pues luego de seis jornadas, ya van tres clubes que cambian de DT, lo cual ratifica la idea de que en Colombia no son muy amigos de los 'procesos'. En las próximas horas se realizará el anuncio oficial del club.

Lea también El delantero argentino que se pelearían América y Nacional

El tercer entrenador que sale de la Liga Betplay 2026-1

En la mañana de este sábado 14 de febrero se confirmó que Alexis Márquez dejará de ser el entrenador de Jaguares de Córdoba, club al cual había llegado y con el que, pese a tener una nómina competitiva, no ha conseguido buenos resultados.

Así lo dio a conocer el club por medio de un comunicado; y desde Montería ya se está buscando el reemplazo del entrenador, pues consideran que están a tiempo de corregir y meterse en los playoffs de la Liga Betplay.

Con Márquez al frente, definitivamente el desempeño no fue bueno, ya que apenas consiguió siete puntos en cinco partidos, por lo que se ubica en la posición 14 con la obligación de sumar en la tabla del descenso.

¿Cuáles técnicos han salido de la Liga Betplay 2026?

A esta altura, son dos los entrenadores que han salido de sus clubes en el primer semestre de 26, siendo ellos: Hernán Torres, que dejó Millonarios para ser sustituido por el argentino Fabián Bustos, y Nelsón 'Rolo' Flores, que fue cesado del Cúcuta para la llegada del venezolano Richard Páez.

Se espera que en los próximos días se haga oficial el nuevo entrenador de Jaguares, que, con 39 puntos por disputar, debe sumar al menos 25 para meterse en los playoffs de la Liga Betplay 2026-1.