Jaguares presentó a su nuevo director técnico

Jaguares de Córdoba presentó este lunes 16 de febrero a su nuevo director técnico para afrontar la temporada 2026, después de que se registrara la salida de Alexis Márquez.

El equipo de Montería será dirigido por el paraguayo Gustavo Florentín, quien vuelve al Fútbol Profesional Colombiano, después de haber dirigido a Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

"Jaguares Fc anuncia la llegada de Gustavo Florentín como nuevo director técnico del equipo. Con amplia experiencia en el fútbol nacional e internacional el profesor Florentín llega con la misión de llevar a nuestra institución a nuevos exitoso"; señaló el club del departamento de Córdoba.

Gustavo Florentín estará acompañado por Arnaldo Cabral, quien cumplirá con funciones de asistente técnico.

Experiencia de Gustavo Florentín en la Liga BetPlay

Gustavo Florentín tuvo aceptable rendimiento en la Liga BetPlay al frente de Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

En el conjunto nariñense dirigió 33 partidos con saldo de 13 victorias, siete empates y 13 derrotas para un promedio de 46.46%

Por otro lado, en Bucaramanga solo pudo celebrar un triunfo, cinco empates y cuatro derrotas.

Finalmente, en el corto paso por Águilas Doradas no ganó ningún partido, empató dos y perdió uno.