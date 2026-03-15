Jaguares vs. Medellín EN VIVO: Liga BetPlay HOY domingo ¿dónde ver? Hora y canal

El Estadio Jaraguay localizado en la ciudad de Montería será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por Jaguares y el Deportivo Independiente Medellín.

El equipo felino que dirige el técnico Gustavo Florentín busca acabar con la mala racha de 4 partidos consecutivos sufriendo derrotas, el más reciente por 2-0 en su visita a Villavicencio para enfrentar a Llaneros.

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Así llega Jaguares y Medellín al partido de Liga BetPlay

El equipo de Montería se ubica de momento en la casilla 15 con 10 puntos y necesita con urgencia sumar puntos en este partido si quiere ampliar sus chances de avanzar a la siguiente ronda del campeonato.

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín llega al compromiso con buenas sensaciones tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, sin embargo, en la liga local no vive un presente complicado ocupando el puesto 16 con apenas 7 unidades, recordando que el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo debe un partido para quedar al día en el calendario.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Jaguares vs. Medellín

El partido correspondiente a la fecha 11 en la presente edición de la Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 15 de marzo a partir de las 6:20 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play.

Jaguares vs. Medellín EN VIVO:

De manera internacional se podrá ver el partido por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrá seguir las acciones más importantes del compromiso por las redes sociales de los equipos, especialmente por sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:20 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:20 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:20 horas

ET Estados Unidos: 18:20 horas

PT Estados Unidos: 15:20 horas.