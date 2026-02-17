Jaguares vs. Santa Fe EN VIVO: Liga BetPlay HOY martes ¿dónde ver? Hora y canal

El Estadio Jaraguay ubicado en la ciudad de Montería será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por Jaguares de Córdoba e Independiente Santa Fe, duelo correspondiente a la fecha 7 de la presente edición de la Liga BetPlay.

Ambos equipos tienen apenas 7 puntos en la tabla de posiciones y buscan un triunfo que les ayude a mejorar su rendimiento en el campeonato, sabiendo que Jaguares hace poco presentó la renuncia del técnico José Alex Márquez tras la dolorosa derrota 5-0 ante Boyacá Chicó.

El equipo ‘felino’ ahora será comandado por el paraguayo Gustavo Florentín, quien ya había tenido experiencia dirigiendo en el fútbol colombiano a clubes como Deportivo Pasto, Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga.

Por otro lado, el equipo de Pablo Repetto buscará su segundo triunfo en esta Liga BetPlay luego de registrar 4 empates y la más reciente derrota por 1-0 frente al América de Cali.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Jaguares vs. Santa Fe

El partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay 2026-I se llevará a cabo este martes 17 de febrero a partir de las 6 de la tarde en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por Win Sports, Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play.

Fanatiz Internacional transmitirá el partido para México y países del continente americano, señal que junto con fuboTV y fubo Latino también dará el compromiso para los Estados Unidos.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00 horas

ET Estados Unidos: 18:00 horas

PT Estados Unidos: 15:00 horas.