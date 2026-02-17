Santa Fe se arma para la Liga BetPlay: regreso clave vs Jaguares

La Liga BetPlay 2026-I sigue dando de qué hablar con un vibrante partido entre Jaguares de Córdoba contra Independiente Santa Fe. Por los lados del club cordobés, estrenarán director técnico después de la renuncia de Alexis Márquez y la llegada del paraguayo Gustavo Florentín. Mientras tanto, los bogotanos tendrán que reencontrarse con la victoria.

Infortunadamente, Independiente Santa Fe no ha podido afianzarse con Pablo Repetto en cuanto a resultados. Los cardenales, que fueron supercampeones superando a Junior, no han podido sumar victorias, más allá de una ante Boyacá Chicó y están por fuera del selecto grupo de los ocho primeros.

La última salida de Santa Fe fue en condición de visitante frente a América de Cali perdiendo por la anotación de Daniel Valencia, delantero ecuatoriano que acabó de llegar. Para ese encuentro, los bogotanos sufrieron por una dura lesión y Pablo Repetto sorprendió dejando afuera a uno de los referentes de la décima estrella.

ALEXIS ZAPATA VUELVE A LA CONVOCATORIA, FRANCO FAGÚNDEZ SE CAE

Como es habitual partido tras partido de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto no da a conocer la lista de convocados el día antes del compromiso, sino que esa nómina de concentrados aparece horas antes del juego. Sin embargo, de acuerdo con información de Miguel París, hay un regreso clave para este compromiso.

Ante América de Cali, Alexis Zapata no fue tenido en cuenta y para este juego de la séptima fecha sí lo volvió a convocar como una de las opciones para ser el hilo conductor del ataque del club. Sin duda alguna, esto siempre ha sido un problema para el elenco rojiblanco por carecer de un jugador que pueda juntarse con los delanteros.

Alexis Zapata regresa después de no estar en los planes contra América de Cali y tras sumar minutos en el segundo tiempo ante Fortaleza en el partido adelantado de la novena fecha de la Liga BetPlay. Zapata espera afianzarse como titular, algo que ha perdido con la llegada de Pablo Repetto.

Por su parte, el jugador que no podrá ser de la partida será Franco Fagúndez. El uruguayo sufrió una dura lesión que Pablo Repetto catalogó como algo poco común. El primer parte médico indicó que tiene un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Su regreso podría ser en cuestión de cinco a ocho semanas.

En el partido frente al América, el entrenador uruguayo había recuperado a Yilmar Velásquez y a Jhojan Torres que figuraron dentro de la nómina. Yilmar hace parte de la titularidad en el mediocampo junto con Daniel Torres y Ewil Murillo, mientras Jhojan espera su lugar en el banquillo de suplentes.