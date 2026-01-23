"James no ha hablado con nosotros": un equipo 'grande' descartó contactos

El futuro deportivo de James Rodríguez para la temporada 2026 sigue siendo una incógnita. A pocos meses de la Copa del Mundo, el volante ofensivo aún no define el equipo en el que continuará su carrera.

En las últimas semanas, varias opciones han sido mencionadas en el entorno del futbolista, siendo la posibilidad de Austin FC, de la MLS, la más fuerte hasta ahora. Sin embargo, pese a los rumores y versiones, no se ha concretado ningún acuerdo.

¿James va a entrenar con Atlético Nacional?

En medio de esa incertidumbre, surgió una versión que indicaba que James podría entrenar con Atlético Nacional en la sede deportiva de Guarne, mientras resolvía su futuro contractual. La información rápidamente generó expectativa entre los hinchas.

No obstante, dicha versión fue desmentida por el propio presidente de Atlético Nacional, Sebastián Botero, quien fue contundente al afirmar: “James no ha hablado con nosotros”, descartando cualquier contacto formal con el jugador.

La aclaración fue dada a conocer por Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras Mayores del 23 de enero de 2026, donde explicó que habló directamente con el directivo del club antioqueño para verificar la información.

De esta manera, queda claro que James no entrenará con Atlético Nacional, al menos por ahora, y continuará realizando trabajos de manera particular, a la espera de definir su próximo destino profesional.

Nacional NO ha hecho oferta por el fichaje de James

Desde el club verdolaga también se ha reiterado que no existe intención de presentar una oferta para fichar al ‘10’, más allá de una eventual apertura para entrenar, escenario que hoy tampoco está en marcha.

Así las cosas, James Rodríguez sigue como agente libre, luego de su salida del León de la Liga MX, y con varios mercados ya cerrados, lo que reduce el abanico de posibilidades.

Mientras tanto, la expectativa se mantiene alrededor del mediocampista, quien muy probablemente será tenido en cuenta por la Selección Colombia en junio de cara al Mundial 2026.