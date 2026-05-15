Jonathan Risueño recibe duro castigo de Dimayor luego de incidente en Barranquilla

La Dimayor confirmó una fuerte sanción contra Jonathan Risueño Luján, director técnico del Deportivo Pasto, tras los hechos ocurridos en el compromiso frente a Junior por la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026.

El Comité Disciplinario decidió castigar al estratega español con cinco fechas de suspensión y una multa económica de $8.754.525 por actos de provocación al público.

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La decisión se originó luego del informe entregado por el comisario de campo, quien reportó que Risueño celebró el segundo gol de Pasto pateando una botella plástica hacia la tribuna occidental del estadio Metropolitano. Según el documento oficial, el objeto terminó impactando a un aficionado y generó momentos de tensión entre los asistentes, situación que obligó la intervención de la Policía y del personal logístico.

Aunque Deportivo Pasto presentó descargos argumentando que el informe era “sesgado” y que no existían pruebas suficientes sobre la agresión, el Comité sostuvo que sí había elementos contundentes para sancionar al entrenador. Entre ellos, el acta del PMU, en la que se dejó constancia de la atención a un menor de ocho años que habría sido golpeado por la botella lanzada desde la zona técnica visitante

Dimayor resaltó que un director técnico debe mantener un comportamiento ejemplar

En la resolución, Dimayor resaltó que un director técnico debe mantener un comportamiento ejemplar, incluso en contextos de alta tensión. Además, enfatizó que la conducta de Risueño agravó el ambiente hostil que ya se vivía en el estadio y puso en riesgo la seguridad de los aficionados.

Otro aspecto determinante fue la reincidencia. El Comité recordó que el entrenador ya había sido sancionado anteriormente por provocaciones al público, situación que aumentó el castigo inicial contemplado en el artículo 65 del Código Disciplinario Único de la FCF.

La entidad también confirmó una sanción adicional para Nicolás Gil Uribe, jugador del Deportivo Pasto, quien recibió dos fechas de suspensión y una multa de $3.501.810 por actos similares de provocación al público durante el mismo encuentro.