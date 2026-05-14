La ausencia de algunos nombres en la lista preliminar de 55 jugadores que la Federación Colombiana de Fútbol envió a la FIFA para el Mundial de 2026 sigue generando debate entre aficionados y analistas.

Los colombianos que quedaron fuera de la lista de 55 para el Mundial: ¿merecían una oportunidad?

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Aunque el técnico Néstor Lorenzo apostó por una base consolidada, varios futbolistas colombianos atraviesan un gran momento y, por rendimiento reciente, parecían tener argumentos suficientes para entrar al menos en la preselección de la Tricolor.

Uno de los casos más comentados es el de Marino Hinestroza. A su lado aparece Roger Martínez, delantero con experiencia internacional y capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque.

También sorprendió la ausencia de Luis Sinisterra, atacante que, pese a las lesiones recientes, sigue siendo uno de los extremos colombianos con mayor desequilibrio. En el arco, el nombre de Deivy Vásquez aparecía como una alternativa interesante por su evolución en la posición.

Morelos, Muriel, Falcao y Rodallega, fuera del listado de Lorenzo

Futbolistas como José Enamorado y Rafael Carrascal han tenido campañas destacadas, mientras que Mateo Casierra continúa respondiendo con goles en el Atlético Mineiro.

Otro nombre que muchos esperaban ver era el de Hugo Rodallega. El delantero sigue siendo figura y referente en el torneo colombiano gracias a su liderazgo y capacidad goleadora. De igual manera, Alfredo Morelos y Luis Fernando Muriel continúan siendo atacantes con experiencia y jerarquía.

En defensa, Julián Millán, Mateo Castillo y Frank Fabra aparecían como opciones válidas para ampliar variantes en la convocatoria. Además, el joven Sebastián Valencia también ha empezado a ganar reconocimiento por sus actuaciones recientes.

La lista definitiva de 26 futbolistas todavía puede traer sorpresas, el debate ya quedó abierto sobre varios futbolistas que, por presente y rendimiento, merecían al menos estar en el radar más amplio de la Selección Colombia rumbo al Mundial.