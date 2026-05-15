Millonarios FC definió la lista de jugadores convocados para enfrentar a Patriotas Boyacá por una nueva jornada de la Copa BetPlay 2026, en un compromiso en el que el conjunto embajador buscará dar un paso importante en esta fase del campeonato y seguir avanzando en el torneo nacional.

Millonarios confirmó convocados y novedades para enfrentar a Patriotas en Copa BetPlay

El entrenador Fabián Bustos entregó una convocatoria amplia, mezclando experiencia, juventud y varias alternativas ofensivas para afrontar un duelo clave en medio de la exigente seguidilla de partidos de la temporada.

En la nómina de arqueros aparecen Guillermo De Amores y Diego Novoa, dos guardametas de experiencia que luchan por un lugar bajo los tres palos. En zona defensiva, el cuerpo técnico apostó por Carlos Sarabia, Samuel Martín, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás y Álex Paz, futbolistas que tendrán la responsabilidad de darle solidez al equipo frente a Patriotas.

Para el mediocampo fueron citados Dewar Victoria, David Mackalister Silva, Yeiner Romero, Mateo García, Stiven Vega y Sebastián del Castillo. La presencia de Mackalister vuelve a ser uno de los puntos destacados de la convocatoria, teniendo en cuenta su liderazgo y experiencia en partidos decisivos.

Millonarios llega con la obligación frente a Patriotas en la Copa BetPlay

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En ataque, Millonarios contará con Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Álex Castro y Jorge Hurtado, jugadores llamados a marcar diferencia en el frente ofensivo y aportar desequilibrio ante un rival que intentará hacerse fuerte en la serie. Partido programado para este viernes 15 de mayo a las 6:00 p. m.

La convocatoria también deja ver la intención de Bustos de mantener una base competitiva mientras administra cargas físicas en un calendario exigente. Varios futbolistas jóvenes continúan ganando espacio dentro del plantel profesional y tendrán la oportunidad de mostrarse en un torneo que históricamente le ha permitido al club impulsar nuevas figuras.