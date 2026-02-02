[Video] Críticas a Sencia por el estado de la grama de El Campín

Este domingo se cumplió el partido por la fecha 4 de la Liga Betplay entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín. El juego pactado en el ‘Coloso de la 57’ recibió varias críticas de los aficionados al FPC.

Sencia recibe críticas por el estado del césped en El Campín: conciertos y las lluvias azotan la grama

A pesar de las fuertes lluvias que el país ha vivido en varias regiones del territorio nacional, las inclementes lluvias tienen al estadio Nemesio Camacho El Campín, y sus actuales administradores, Sencia, en el ‘ojo del huracán’.

Desde el juego entre Sant Fe y Pereira en la mitad de la semana se veía que el suelo estaba bastante blando, las críticas de los protagonistas no se hicieron esperar, Hugo Rodallega, Pablo Repetto y el mismo Jhon Arias de Millonarios hizo una comparación con La Libertad de Pasto.

Pues buen, luego del concierto de este sábado, el homenaje a Yeison Jiménez, cantante fallecido de música popular, tuvo lugar en el estadio bogotano, razón por la cual la cancha sufrió por cuenta de la infraestructura del evento.

Adicional al tránsito de este acontecimiento, desde horas el medio día del domingo se hizo presente una lluvia intermitente en la capital del país, hecho que ha sumado otro condimento al estado actual del césped en El Campín.