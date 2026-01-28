Independiente Santa Fe tendría una nueva baja: la hinchada se pronuncia

A pesar de que el fútbol colombiano ya arrancó, varios clubes siguen en la tarea de seguir reforzando sus nóminas para el primer semestre, esto con el objetivo de poder pelear la estrella de mitad de año y darles una nueva alegría a todos sus aficionados.

Uno de los equipos que ha generado noticia durante las últimas horas es Independiente Santa Fe y no precisamente de refuerzos, pues se pudo conocer que el cuadro cardenal estaría próximo a anunciar una baja para este 2026, el cual tendría todo listo para llegar al fútbol del exterior.

Jorge Luis Ramos saldría de Independiente Santa Fe

Según dio a conocer Julián Capera, periodista deportivo, Independiente Santa Fe estaría en negociaciones con Universidad César Vallejo para el préstamo del delantero Jorge Luis Ramos, quien no ha sumado minutos con el equipo cardenal y es uno de los puntos de discusión de todos los seguidores del león.

“Universidad César Vallejo 🇵🇪 negocia con Independiente Santa Fe el préstamo por un año del delantero Jorge Luis Ramos. Negocio encaminado. De concretarse, el equipo cardenal utilizaría el cupo para la llegada de uno de sus dos nuevos refuerzos”, afirmó el periodista en mención.

Sin ninguna duda, esta noticia genera emoción en todos los aficionados de Santa Fe, quienes por medio de las redes sociales pedían la salida del delantero, pues durante el último semestre no logró sumar minutos y su aporte era nulo para las aspiraciones de todos los hinchas.

Cabe mencionar que Jorge Luis Ramos no había sido inscrito por Independiente Santa Fe para este semestre, razón por la que no habría problema ante Dimayor. Antes, ayudaría al equipo de Pablo Repetto para liberar cupo y seguir buscando refuerzos para esta temporada.

Santa Fe buscaría dos nuevos jugadores

Tras la negociación que se está realizando, Pablo Repetto le habría solicitado a la directiva del equipo rojiblanco buscar dos jugadores más. Uno sería para la parte defensiva y otro sería un extremo. Sin embargo, hasta el momento hay varios en carpeta, pero todavía no se ha cerrado ninguna negociación.

Vale recordar que el mercado de fichajes en el fútbol colombiano se cierra en la segunda semana de febrero, razón por la que el león tendrá que moverse rápidamente para poder fichar a sus nuevos refuerzos y poderlos utilizar lo más pronto posible en la liga colombiana y en lo que será la Copa Libertadores.