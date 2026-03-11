Mindeporte podría quitar el reconocimiento deportivo a otro equipo de la Liga BetPlay

Un equipo de la Liga BetPlay podría enfrentar un proceso que pondría en riesgo su participación en el campeonato profesional, luego de una solicitud elevada ante el Gobierno nacional.

La situación involucra a Alianza FC, entidad que fue señalada por la Acolfutpro a través de un pronunciamiento público realizado en su cuenta de la red social X.

Lea también Nacional volvió a ser líder: tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 10

Según informó la agremiación, se solicitó al Ministerio del Deporte de Colombia la suspensión del reconocimiento deportivo del club, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1445 de 2011.

¿Por qué piden quitar el reconocimiento deportivo a Alianza?

La petición se fundamenta en presuntos incumplimientos salariales por parte del equipo con sede en Valledupar hacia algunos de sus futbolistas profesionales.

De acuerdo con el comunicado difundido por Acolfutpro, la solicitud responde al incumplimiento en el pago de salarios correspondientes a los meses de enero y febrero de varios jugadores del plantel.

Los futbolistas señalados en el pronunciamiento son Pier Grazziani, Freddy Flórez y Diego Valdés, quienes, según la agremiación, se encuentran actualmente en periodo de incapacidad médica.

Sin embargo, también se debe tener en cuenta que Acolfutpro actualmente no cuenta con inscripción en el registro sindical, situación que podría limitar el alcance legal de este tipo de solicitudes ante las autoridades competentes.

Lea también Programación fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Por esa razón, es posible que la petición podría quedarse únicamente en un pronunciamiento público y no necesariamente derivar en una sanción efectiva contra el club.

Mientras tanto, el panorama deportivo de Alianza tampoco es favorable, pues el equipo ocupa el último lugar de la tabla de posiciones del campeonato y su clasificación a los playoffs del primer semestre parece cada vez más complicada.