¿Juan Fernando Quintero regresa a Junior? Habría pista

El mediocampista Juan Fernando Quintero está analizado su futuro profesional, después de ser parte de la Selección Colombia que disputó la Copa del Mundo.

A pesar de tener contrato con River Plate hasta diciembre de 2027, el futbolista de 33 años no tiene garantizada su continuidad en el equipo argentina.

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Y es que desde que Eduardo Coudet asumió como director técnico de River Plate, el colombiano ha quedado relegado al banco de suplentes y cada vez son menos los minutos que ha podido sumar en cancha.

JuanFer tiene fecha para presentarse a River

Luego de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial, Juan Fernando Quintero ha disfrutado de alguno días de vacaciones antes de ponerse bajo las órdenes de River Plate y del entrenador Eduardo Coudet.

Según declaró el propio director técnico, el mediocampista colombiano debe presentarse el jueves 23 de julio a los trabajos con el resto de sus compañeros.

¿Juan Fernando Quintero volvería a Junior?

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Mientras se espera por su regreso a River Plate, sobre Juan Fernando Quintero se ha informado que tendría ofertas de otros clubes del continente para continuar su carrera.

Una de las posibilidades que estaría estudiando Quintero sería la de volver al Fútbol Profesional Colombiano para vestir por segunda oportunidad la camiseta de Junior de Barranquilla.

Desde la capital del departamento del Atlántico se ha informado que Fuad Char, máximo accionista del club, pretende contar con los servicios del mediocampista, pero todo depende de la decisión que tome el futbolista.

En las últimas horas se dio a conocer una imagen de Juan Fernando Quintero con Cristian Daes, uno de los patrocinadores más importantes de Junior.

La fotografía generó especulaciones con respecto a una posible negociación para el regreso de Quintero.

Quintero tiene ofertas

Además del interés de Junior, Juan Fernando Quintero también contaría con ofertas de equipos de la primera división de Brasil y de la MLS.