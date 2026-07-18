Junior recibió dos ofertas desde México por un campeón

Las ofertas le siguen lloviendo a Junior de Barranquilla, ya que haber quedado bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano no pasó por desapercibido en el mercado de fichajes y varios equipos han demostrado interés por sus jugadores.

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Por el momento las directivas del cuadro 'tiburón' siguen trabajando en la reestructuración del equipo, han hecho oficiales renovaciones importantes, contrataciones nuevas y también han dado de baja a algunos futbolistas, tal como sería el caso de Jean Pestaña, quien ha recibido sondeos desde México.

León y Atlante se interesan en Jean Pestaña

Junior de Barranquilla se ha convertido en uno de los equipos más cotizados de la Liga Betplay, habiendo recibido varias ofertas de talla nacional e internacional por varios de sus jugadores que han logrado salir campeones en los últimos meses.

El equipo comandado por Alfredo Arias está trabajando en la reestructuración del equipo y en medio del proceso estaría la salida de Jean Pestaña quien ya no tendrían en los planes.

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Pestaña tiene contrato vigente por más de un año, pero ya no sería una de las prioridades, por lo que podría salir en condición de préstamo y de hecho ya se estarían evaluando algunas ofertas.

Justamente dos de estos intereses son por parte del fútbol mexicano, siendo León y Atlante los protagonistas. Aunque por el momento no se ha hecho nada oficial, pero todo parece indicar que Junior lo retendría por un semestre más al menos.

Junior rechazó millonaria oferta por Guillermo Paiva

La 'mechita' quiere incorporar al atacante mediante un préstamo por un año con opción de compra, propuesta que ya está sobre la mesa con un llamativo número de 200.000 dólares y que deberá ser analizada tanto por Junior como por el propio futbolista.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que tras el interés y seguimiento que ha venido haciendo el equipo de David González, la oferta habría sido rechazada por el cuadro 'tiburón'.

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Dos jugadores saldrán de Junior

El entrenador 'rojiblanco' explicó que desde el inicio de la pretemporada ha trabajo con 27 jugadores, por lo que ya habló con dos futbolistas que no serán inscritos en la lista final de 25.

"En este momento en el plantel tenemos 27 jugadores, tenemos una lista de 25 que nos limita por que vino Ortiz, contamos con Déiber y Francisco. Tenemos 27 jugadores entrenando y tenemos que tomar la decisión de dos jugadores que se van, yo ya hablé con ellos y ya lo sabe, no veo por dónde necesitemos más jugadores", dijo.