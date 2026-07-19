Así le fue al Junior en su partido amistoso: hubo cinco goles

Este sábado 18 de julio, el Junior de Barranquilla, uno de los clubes más importantes del fútbol profesional colombiano, jugó un compromiso amistoso en el estadio Armando Maestre Pavajeau.



El equipo que es dirigido por Alfredo Arias se vio las caras con el Equipo Azul de Valledupar, que contó con una buena presencia de hinchas. La pelota empezó a rodar a partir de las 5:00 p. m., hora colombiana.

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El reconocimiento a José María Pazo

Antes del inicio del partido, cabe mencionar, se le realizó un reconocimiento a José Pazo. “El legado se honra. Desde Valledupar, José Pazo recibió un merecido reconocimiento por su destacada trayectoria en el fútbol profesional colombiano. ¡Orgullo rojiblanco!”, escribió el conjunto tiburón.



En el papel, el equipo favorito para llevarse el triunfo era el Junior de Barranquilla y, bien, lo que se pensaba en la antesala se terminó plasmando en el terreno de juego. Cinco goles se marcaron.

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Junior ganó

4 tantos a 1 terminó ganando el Junior de Barranquilla. El atacante Luis Fernando Muriel, uno de los mejores jugadores del rentado nacional, marcó dos goles. Bryan Castrillón y Jánnenson Sarmiento convirtieron los otros dos tantos del club rojo y blanco.

“Lo importante era brindar un gran espectáculo al juniorismo de Valledupar, que es muy grande, y lo logramos. Va a ser un lindo semestre”, manifestó, sin rodeos, Luis Fernando Muriel, en declaración a Telecaribe.

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Los jugadores que vieron acción

Alfredo Arias paró dos equipos. Este saltó en el primer tiempo: Mauro Silveira; Andrés Schmalbach, Jean Pestaña, Pablo Ortiz, Fabián Correa; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Bryan Castrillón, Luis Fernando Muriel y Francisco Fydriszewski.



Este saltó en el segundo tiempo: Jefferson Martínez; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Jánnenson Sarmiento, Cristian Barrios, Kevin Pérez; Guillermo Paiva.