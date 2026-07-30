Juan Guillermo Cuadrado rompió el silencio sobre su regreso al FPC

Uno de los jugadores que ha dejado huella en el fútbol colombiano a nivel internacional es Juan Guillermo Cuadrado, que todavía sigue dejando su huella en Europa, a pesar de que todavía no brilla como lo hizo en años anteriores en el fútbol italiano.

En la actualidad, Juan Guillermo Cuadrado no tiene claro su futuro, pues su contrato con el Pisa llegó a su final y sigue analizando ofertas, las cuales no faltan, pero todavía no convencen al colombiano, dejando al fútbol de este lado del mundo como una de las oportunidades más cercanas para continuar su carrera.

Juan Guillermo Cuadrado habló sobre su posible regreso al FPC

Una de las posibilidades que tiene Juan Guillermo Cuadrado es Colombia, donde tuvo sus primeros pasos en el fútbol profesional. Sin embargo, a pesar de ser su país, su regreso estaría lejos, teniendo en cuenta el bienestar de la familia, lo que no lo convence de lleno de regresar al país cafetero.

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“Cuando habló con mi esposa del regreso a Colombia, no está tan de acuerdo, pero la verdad es que a mí sí me gustaría. Sin embargo, no puedo pensar solo en mí, sino en lo que es lo mejor para la familia. No hay nada concreto con el Fútbol Profesional Colombiano, pero sí han existido acercamientos”, aseguró el exjugador de la Selección Colombia en entrevista con DSports.

Además, el antioqueño reveló con cuáles ligas ha tenido acercamientos durante este mercado de fichajes, dejando claro que hay ofertas en la MLS, México y otra en Europa, pero hasta el momento no hay algo en concreto que defina su futuro para el segundo semestre del 2026.

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“En este momento estamos hablando de unas propuestas con mi representante. Hay una en la MLS, otra en México y otra en Europa, pero estamos esperando con la ayuda de Dios”, finalizó el exjugador de la Juventus y la Fiorentina de Italia.

Cuadrado se aleja de su posible regreso al DIM

Cabe mencionar que, en declaraciones anteriores, Juan Guillermo Cuadrado reveló que su deseo es volver al Independiente Medellín, equipo donde debutó en el fútbol profesional y del cual es hincha, razón por la que le gustaría retirarse en el cuadro antioqueño.

Sin embargo, con las últimas declaraciones, la posibilidad de que sus últimos años en el fútbol sean con la camiseta del poderoso es bastante compleja, aunque no se pierde la esperanza de que el atacante se vuelva a vestir con los colores que lo pusieron en el fútbol de élite.