Juan Guillermo Cuadrado pidió ser fichado por un campeón continental

Juan Guillermo Cuadrado volvió a dar de qué hablar en el mercado de fichajes. El experimentado futbolista colombiano dejó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como un guiño para llegar a uno de los clubes más grandes del continente.

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Cuadrado pidió jugar en Colo Colo

El extremo de 38 años se reunió en Medellín con el chileno Matías Fernández, histórico referente de Colo Colo. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, en la que también aparecen Yerry Mina y Juan Manuel Rengifo, Cuadrado escribió: "Qué alegría verte, panita, Matías Fernández. Llévame para Colo Colo".

Aunque todo apunta a que se trató de una broma entre amigos, el comentario tomó fuerza debido a que el colombiano actualmente se encuentra como agente libre, luego de finalizar su contrato con Pisa al término de la temporada 2025-26.

El futuro de Cuadrado sigue siendo una incógnita. En los últimos días también tomó fuerza la posibilidad de que regrese al fútbol colombiano, pues ha sido relacionado con América de Cali e Independiente Medellín, aunque por ahora no existe una negociación confirmada.

Durante años se creyó que el antioqueño volvería a Independiente Medellín para disputar los últimos partidos de su carrera, ya que fue el club donde debutó profesionalmente y el único al que defendió en el fútbol colombiano.

Sin embargo, el panorama permanece abierto. Tampoco se descarta que aparezcan ofertas desde el exterior, teniendo en cuenta la experiencia y el reconocimiento que conserva el colombiano tras casi dos décadas compitiendo en la élite europea.

Cuadrado construyó una de las trayectorias más destacadas de un futbolista colombiano en Europa. Durante 17 años jugó principalmente en la Serie A y la Premier League, vistiendo las camisetas de Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Fiorentina, Atalanta, Udinese, Lecce y Pisa.

Por ahora no existe una decisión definitiva sobre su próximo destino. Lo cierto es que, mientras analiza ofertas para continuar su carrera, el mensaje dirigido a Matías Fernández despertó la ilusión de algunos hinchas de Colo Colo y volvió a poner el nombre de Juan Guillermo Cuadrado en el centro del mercado de fichajes.