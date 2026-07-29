Selección Colombia le dio portazo a Juan Guillermo Cuadrado

Los estragos de la eliminación tempranera de la Selección Colombia de la Copa Mundial 2026 no paran de llegar y ahora hay una nueva polémica con respecto a la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado en esta que también pudo ser su última competencia con la 'tricolor'.

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La convocatoria de Néstor Lorenzo estuvo llena de criticas y, en este momento, se le estaría dando la razón a un par de críticos, ya que los resultados no fueron los esperados. En el listado faltaron nombres que tuvieran gol, pero también liderazgo, tal como es el caso de Juan Guillermo Cuadrado, quien contó que se estuvo preparando de la mejor manera, pero al final nunca recibió el llamado.

Cuadrado no tuvo la última oportunidad con la Selección Colombia

Juan Guillermo Cuadrado reapareció tras la terminación de la Copa Mundial y la respectiva eliminación de Colombia, refiriéndose a su ausencia en la convocatoria de la 'tricolor' y aseguró que uno de sus principales objetivos era integrar la lista definitiva.

El experimentado futbolista explicó que trabajó para llegar en condiciones de competir y consideró que podía aportar desde el liderazgo y la experiencia, incluso si su participación en el campo era limitada, ya que es uno de los jugadores que más le ha aportado al equipo durante varios años.

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Las declaraciones reflejan la ilusión que mantenía Cuadrado de vestir nuevamente la camiseta de la selección nacional en una cita mundialista, pero también la tristeza. A lo largo de su carrera, el antioqueño se consolidó como uno de los futbolistas con mayor cantidad de apariciones con Colombia y participó en algunos de los momentos más importantes del equipo durante la última década.

"Yo trabajé para estar en la convocatoria del Mundial; era mi sueño el poder representar a mi país, siendo uno de los jugadores con más partidos. No se dio la oportunidad, pero creo que podía estar por el liderazgo y lo que les podía aportar a los muchachos. Yo estaba para aportar 20', 30' minutos; siempre estuve en contacto con los muchachos".

Cuadrado también le envió mensaje a Néstor Lorenzo

A pesar de la situación que vivió Juan Guillermo Cuadrado, también expresó su respaldo al proceso que lidera Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia y manifestó su confianza en el futuro del equipo nacional. Consideró que el actual cuerpo técnico cuenta con las condiciones necesarias para consolidar un proyecto competitivo y pelear por los objetivos más importantes en los próximos torneos internacionales.

"Néstor Lorenzo tiene todas las herramientas y el tiempo para llegar a instancias finales y darle la alegría a Colombia".

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Próximos partidos de la Selección Colombia

Este sería el calendario por parte de la Selección Colombia en la próxima ventana de amistosos internacionales:

Colombia vs México

Baltimore, Estados Unidos

Fecha y hora por confirmar | entre el 24 y 26 de septiembre de 2026

Colombia vs Perú

Miami, Estados Unidos

8 de octubre de 2026 (horarios por confirmar)