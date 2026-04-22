Atlético Nacional sigue consolidando su candidatura en la Liga BetPlay y, tras alcanzar los 40 puntos en la tabla, dejó claro cuál es su gran meta para el cierre del semestre: ser campeón. Así lo expresó Juan Manuel Rengifo, quien valoró el presente del equipo y la importancia de asegurar la ventaja deportiva de cara a las finales.

Juan Manuel Rengifo fue tajante con su objetivo para final de semestre

Lea también Falcao iría al Mundial 2026 con Colombia: el cargo especial que tendría en la Selección

Luego del más reciente triunfo frente a Atlético Bucaramanga, Rengifo analizó un partido que comenzó con dificultades ante un rival necesitado de puntos. “Sí, como mencionas, el partido está muy cerrado. Más que esto, en el primer tiempo Bucaramanga quería aguantar un poco para en esas contras hacer un poco de daño, pero también ellos buscando su resultado que necesitaban para poder seguir en la pelea”, explicó.

El integrante del cuerpo técnico destacó que la mejor versión verdolaga apareció en la segunda mitad, cuando el equipo logró imponerse en la zona media y encontrar espacios. “Siento que en el segundo tiempo generamos más superioridad en el medio, encontramos ventajas más fácil y bueno, ahí nos vino el primer golpe, que fue una elaboración colectiva del medio hacia afuera y terminar de un lado a otro. Es lo más importante, que es donde se le veía la ventaja de encontrar el lado débil”, señaló.

Nacional va por el título: Juan Manuel Rengifo confirmó la meta del equipo en Liga BetPlay

Más allá del análisis táctico, Rengifo remarcó el valor de haber llegado a 40 unidades y mantenerse en la parte alta de la clasificación. “Un logro que todos queríamos lograr, se cumplió gracias a Dios hoy”, afirmó.

Además, explicó por qué terminar en la primera posición representa una ventaja decisiva para lo que viene. “Matemáticamente ya estábamos de primeros, dependiendo de lo que pasa en las últimas dos fechas, y bueno, eso es lo que queríamos: terminar de primeros, poder terminar de local siempre”.

El asistente no ocultó la ambición del grupo para esta recta final del campeonato. “Son cosas que nos ayudan también a lograr el objetivo a final de semestre, que es llegar campeón”.