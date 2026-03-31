Sebastián Del Castillo conmovido por homenaje a Santiago Castrillón

La repentina partida de Santiago Castrillón ha dejado a todo el fútbol colombiano conmocionado, sobre todo a los jugadores e hinchas de Millonarios, quienes, previo al juego contra Fortaleza, rindieron un pequeño homenaje a su compañero, quien lamentablemente perdió la vida hace algunos días.

Uno de los jugadores que no escondió el dolor y se vio afectado durante el homenaje a su amigo fue Sebastián Viveros Del Castillo, volante del equipo bogotano, y que no pudo aguantar las lágrimas en el homenaje que se llevó a cabo en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá.

Lágrimas por su hermano, su “manito”

Luego del empate contra Fortaleza, Sebastián Del Castillo recordó a Santiago Castrillón, dejando claro que su partida ha dejado un vacío dentro de él, teniendo en cuenta que era su amigo, su hermano y lograron compartir camerinos y concentraciones en las toldas azules.

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“Conmovido por lo de Santi. Fue y es duro todavía; ver el video que realizó el club en la pantalla es difícil. Era mi hermanito; nos manteníamos juntos. Era mi niño, era mucho menor que yo. Le daba muchos consejos y la verdad que me pegó muy duro, entonces quería hacer un gol o una asistencia para él y gracias a Dios se dio. También tenía una camisa para celebrarle; no se pudo dar el gol, pero se dará y se lo dedicaré”, aseguró el volante.

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Cabe mencionar que Castillo y Santiago Castrillón compartieron en varios momentos con Millonarios; además, hicieron una amistad fuera de la cancha, razón por la que el volante fue uno de los más conmovidos durante el homenaje al 10 del equipo azul.

Otros jugadores de Millonarios, conmovidos por lo de Santiago Castrillón

Otro de los jugadores que se mostró bastante afectado por lo acontecido con Santiago Castrillón fue David Mackalister Silva, el encargado de llevar la camiseta del ‘10’ durante el homenaje y que era uno de los más cercanos del joven, quien veía al capitán como uno de sus ídolos.

Cabe recordar que en el juego de Once Caldas vs. Millonarios, Macka le dedicó el gol a Santiago Castrillón; además, dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales sobre lo acontecido con el joven y su sorpresiva partida de este mundo.