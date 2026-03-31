Edgar Elizalde no se quedó callado tras arbitraje contra Fortaleza

El empate de Millonarios contra Fortaleza en el Estadio El Campín ha dejado preocupados a todos los seguidores azules, quienes sobre papel contaban con una victoria frente a los ‘Amix’ y poder así empezar a consolidarse dentro del selecto grupo de los ocho.

Ante lo sucedido en el gramado del Coloso de la 57, algunos jugadores del cuadro no se quedaron callados tras la actuación de Edwin Trujillo, juez central del compromiso; además, tuvieron autocrítica y dieron sus razones por las que no se lograron sumar los tan anhelados tres puntos.

Jugador de Millonarios sobre el arbitraje: “Hemos tenido peores”

Una de las personas que se refirió a lo sucedido en el Campín fue Edgar Elizalde, defensa central de Millonarios, quien en zona mixta dejó claro que han tenido arbitrajes peores a lo largo de la liga colombiana, pero que la actuación de Trujillo no intervino en el resultado final.

Lea también Bustos se expuso a sanción tras el empate de Millonarios con Fortaleza

“No me gusta detenerme mucho en el arbitraje; hemos tenido arbitrajes peores durante todo el torneo. Siento que debió darnos algunas faltas que no nos pitó, pero también somos responsables un poco del resultado de hoy; solo queda corregir y salir a ganar el jueves”, aseguró el defensa central.

Además, el uruguayo se refirió a los errores que se cometieron dentro de la defensa de Millonarios, los cuales fueron muy bien aprovechados por Fortaleza, equipo que, al lograr el empate, le bajó el ritmo al partido y complicó al equipo que dirige el argentino Fabián Bustos.

Lea también Los dos primeros refuerzos que buscaría Millonarios para el segundo semestre

“No nos vimos bien, los goles llegaron por la espalda. Solo queda corregir y el jueves salir a ganar para meternos al ocho (…) Cuando presionamos, Fortaleza comenzó a quemar tiempo como todos lo harían, pero bueno, no pudimos ganar y tenemos que pensar en lo que será Montería”, finalizó el uruguayo.

Cuentas de Millonarios para clasificar al Grupo de los Ocho

Tras el empate contra Fortaleza, Millonarios está obligado a sumar nueve puntos de los 15 que están en disputa. Los equipos que el cuadro azul tendrá que enfrentar son: Deportes Tolima, Jaguares, Independiente Santa Fe, América de Cali y Alianza Vallepudar.