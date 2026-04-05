Jugador de Santa Fe rompió el silencio tras supuesto camerino roto

La Liga BetPlay se empezó a poner al día en cuanto a su calendario de partidos disputados y se jugó justamente el encuentro pendiente de la fecha 10 entre Independiente Santa Fe vs Tolima.

El cuadro ‘cardenal‘ llegó al Manuel Murillo Toro con la ilusión de sumar de a tres unidades para volver a ingresar dentro de los ocho mejores, pero el partido solo dejó un empate y dudas sobre la relación que hay entre Pablo Repetto y Mateo Puerta.

Puerta habló sobre polémica decisión de Repetto en Santa Fe

El ‘León‘ ha tenido un vaivén de resultados desde que Pablo Repetto asumió el cargo de entrenador y para este duelo venía de sumar dos victorias importantes ante complicados rivales como lo son Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga, pero también de caer contra Llaneros en condición de local.

Santa Fe tenía un “as bajo la manga” y era el duelo atrasado ante Tolima, en donde sí o sí debía sumar puntos si quería seguir en la pelea por la clasificación y, de cierta manera lo consiguió.

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El cuadro bogotano logró rescatar un “punto de oro” en Ibagué y acortar un poco la distancia que había con los ocho mejores. Sin embargo, en la búsqueda de este objetivo, también se evidenció, cierto inconveniente que involucró a Pablo Repetto y Mateo Puerta.

El lateral de 28 años fue sustituido justo sobre los 14 minutos de iniciado el compromiso. Antes de llevar a cabo este movimiento se le vio hablando fuertemente con Repetto hasta que finalmente se llevó a cabo el cambio.

Frente a esta situación, fue el propio Mateo Puerta quien se pronunció al respecto y confirmó que dicha situación se había realizado tras una molestia física que no le permitió estar al 100%, por lo que decidió dar un paso al costado, más no porque haya alguna clase de problema con el cuerpo técnico o sus demás compañeros.

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Próximo partido de Santa Fe con Pablo Repetto

A falta de cinco jornadas aún por disputarse en la fase previa de la competencia, el ‘expreso rojo’ está obligado a solo sumar resultados positivos si quiere soñar con la clasificación, pero no antes sin empezar también a luchar por la ‘Gloria Eterna’.

El siguiente desafío de Pablo Repetto al mando de Santa Fe será en su debut en Copa Libertadores. Este primer duelo será en condición de local, en el Estadio El Campín, contra Peñarol el jueves 9 de abril sobre las 21:00 hora Colombia.