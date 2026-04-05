Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Santa Fe vs Tolima

Deportes Tolima e Independiente Santa Fe se pusieron al día con el calendario antes de afrontar los retos más importantes de la Copa Libertadores 2026, cada uno jugando sus compromisos en condición de local. Por partido pendiente, no se sacaron diferencias con un empate a dos tantos.

Lea también Tolima y Santa Fe no se sacan diferencias: resultado complicó a los bogotanos

De ida y vuelta se tornó el juego en el que el Tolima sufrió por la expulsión de Daniel Pedrozo y por el gol de Alexis Zapata de manera agónica, que, infortunadamente para los bogotanos, la anotación fue anulada por un fuera de juego de Nahuel Bustos. Un tanto que no permitió que Santa Fe se metiera cerca del selecto grupo de los ocho primeros.

La Liga BetPlay también tuvo un partido importante entre Junior de Barranquilla contra el Deportivo Cali que movió todo en la parte alta de la clasificación. De hecho, el resultado de la victoria caleña sacó a Millonarios del selecto grupo de los ocho clasificados para los Play-Offs.

LA TABLA DE POSICIONES TRAS EL EMPATE DE DEPORTES TOLIMA VS SANTA FE

Este resultado no cambia mucho la tabla de posiciones, pues, Tolima se sigue manteniendo en la parte alta, mientras que Santa Fe sigue afuera con la necesidad de ganar todo lo que les queda para no correr riesgos en el final del todos contra todos para pensar en los Play-Offs.

Santa Fe apenas subió una casilla con 19 unidades y quedó a tres unidades del Internacional de Bogotá que se mantiene en la octava posición de la tabla general. Así las cosas, de esta manera está la clasificación tras este empate a dos goles:

1. Atlético Nacional | 31 puntos | +18 DG

2. Deportivo Pasto 28 puntos | +4 DG

3. Deportes Tolima | 27 puntos | +11 DG

4. Once Caldas | 25 puntos | +7 DG

5. Junior de Barranquilla | 25 puntos | +1 DG

6. América de Cali | 24 puntos | +9 DG

7. Deportivo Cali | 22 puntos | +4 DG

8. Internacional de Bogotá | 22 puntos | -2 DG

9. Millonarios | 21 puntos | +8 DG

10. Llaneros | 20 puntos | +2 DG

11. Atlético Bucaramanga | 19 puntos | +5 DG

12. Independiente Santa Fe | 19 puntos | -1 DG

13. Águilas Doradas | 19 puntos | -2 DG

14. Medellín | 17 puntos | 0 DG

15. Fortaleza | 16 puntos | -6 DG

16. Jaguares | 14 puntos | -13 DG

17. Cúcuta | 12 puntos | -8 DG

18. Alianza | 12 puntos | -13 DG

19. Boyacá Chicó | 11 puntos | -10 DG

20. Deportivo Pereira | 6 puntos | -14 DG

LO QUE VIENE PARA SANTA FE Y DEPORTES TOLIMA

Deportes Tolima tendrá que enfrentar a Universitario de Deportes en la Copa Libertadores en fase de grupos el martes 7 de abril, mientras que en la Liga BetPlay tendrá que visitar al Deportivo Pasto el viernes 10 en el Estadio Departamental Libertad.

Por su parte, Independiente Santa Fe se sigue complicando con la clasificación. Deberá recibir a Peñarol el jueves 9 de abril, y, por la Liga BetPlay tendrá que visitar a Millonarios en el clásico bogotano. Una caída podría acabar con la ilusión de sellar el paso a los Play-Offs.