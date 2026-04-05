Repetto lamentó el punto vs Tolima: "Nos vamos con muy poco"

Independiente Santa Fe se puso al día con la Liga BetPlay 2026-I con la necesidad de sumar tres puntos para estar cada vez más cerca de los ocho clasificados. Sin embargo, no pudieron aprovechar esa oportunidad de ponerse a una unidad del selecto grupo de los Play-Offs tras un empate a dos tantos.

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Pablo Repetto quedó en evidencia a lo largo de los primeros minutos por la salida prematura de Mateo Puerta, seguramente por unas molestias musculares, pero, es curioso que, si el lateral tenía ese problema jugara de igual forma con el perfil invertido por el costado izquierdo.

Las cosas empezaron mal por la anotación de Jersson González sobre los cuatro minutos, luego Jeison Angulo entró por Mateo Puerta. Santa Fe recompuso tácticamente para poder acercarse al arco de Neto Volpi, igualar con Hugo Rodallega y sacar adelante el resultado con Omar Fernández Frasica.

No obstante, los cambios en el complemento por la salida de Hugo Rodallega y de Omar Fernández Frasica complicaron al cuadro cardenal, mientras que el Tolima inmediatamente igualó con Juan Pablo ‘Tatay’ Torres. Sobre el final, el cuadro cardenal marcó el tercero con Alexis Zapata, pero fue inválido por fuera de juego de Nahuel Bustos.

"NO PASÁBAMOS ZOZOBRA"; PABLO REPETTO LAMENTÓ EL EMPATE

Independiente Santa Fe se entregó para sacar adelante el resultado y acercarse a los ocho primeros. Sin embargo, no fue posible, y, aunque el empate no ayuda mucho, Pablo Repetto intentó quedarse con lo bueno, “sentimos que nos vamos con poco. El equipo hizo un gran esfuerzo. Lo de Mateo Puerta es porque tiene un tema muscular en el cuádriceps. Creo que recibimos un gol tempranero, una jugada aislada en la que quiere parar el balón y pasa por arriba”.

Luego lamentó el hecho de no poder sacar la victoria, “nos fuimos acomodando con riesgos que teníamos que correr porque vinimos a buscar los tres puntos. En el segundo tiempo ajustamos y no pasábamos zozobra, incluso habíamos tenido un par de situaciones que no las culminamos. En una jugada de tiro de afuera nos convierten. Parece que hay un rebote que hace que la pelota vaya más rápido. Buscamos el tercero, queríamos seguir jugando, la última es nuestra. Lamentablemente nos toca no ganar, pero el equipo ha demostrado cosas muy buenas que nos ilusionan pese al momento que tenemos”.

Santa Fe debe sacar una gran cantidad de unidades para sellar la clasificación en los cuatro partidos que quedan. Además, se viene la Copa Libertadores que apretará todo con esas ilusiones de clasificar.

¿POR QUÉ A SANTA FE LE MARCAN TANTOS GOLES? PABLO REPETTO RESPONDIÓ

Santa Fe ha demostrado mejorar bastante en el rendimiento en los últimos partidos, pero sigue recibiendo varios goles en cada juego que complica bastante a la zaga defensiva y a Andrés Mosquera Marmolejo o a Weimar Asprilla.

Sobre esto, Pablo Repetto afirmó que, “el partido con Bucaramanga, soy crítico y en los últimos cuatro partidos ha demostrado cosas buenas. Sufrimos en el partido anterior una fatalidad, hay sesenta minutos buenos con Medellín, con Bucaramanga tuvimos cosas buenas, con Llaneros con uno menos estuvimos cerca y hoy competimos”.

Justamente, sobre los 90 minutos ante Tolima analizó, “recibimos goles puntuales, el segundo es un disparo de afuera que es una virtud del rival. El primero lo pudimos haber solucionado. No tenemos el mejor goleo, pero hacemos goles. Queremos ser un equipo que pelea arriba y ser protagonistas y estamos en crecimiento. Creo que en esa medida podemos ilusionarnos en pelear y estar dentro de los ocho y en la Copa Libertadores”.

LA CARA DE SANTA FE PARA LOS PRÓXIMOS PARTIDOS CRUCIALES EN COPA Y LIGA

A Santa Fe le ha ido mejor jugando en condición de visitante y ahora se viene un vibrante duelo en Copa Libertadores con Peñarol en casa y frente a Millonarios de visitante, pese a estar en El Campín. La versión que quiere mostrar Pablo Repetto es esta misma de competencia y de poder sacar adelante los resultados.

El entrenador charrúa afirmó que, “esperamos el Santa Fe de hoy, el de Bucaramanga. El de Llaneros es atípico y no me dio mucho para evaluar por la expulsión temprana que dominábamos y me dolió mucho porque eran tres puntos claves. Ilusionarnos con cosas que vimos del equipo, hay muestras antes de mejora y cuando jugamos de local estamos un poco ansiosos y nos juega en contra. Debemos trabajar como lo hicimos hoy”.

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Los cambios siguen dando de qué hablar por la salida de Omar Fernández Frasica y de Hugo Rodallega que anotaron los goles. Sobre estos cambios, Pablo Repetto indicó que, “queríamos dar frescura al equipo. Había que correr y era un campo largo para correr. Quedaban 20 minutos y teníamos a Nahuel que nos iba a dar eso. Tuvo la del gol, una mano a mano que le pasa por delante. Tuvimos para liquidar. Frasica venía con una carga y creemos que era momento para dos jugadores frescos y creo que entraron bien”.