Jugador del América rescindió su contrato y fichó por club europeo

Mientras el América de Cali se alista para lo que será su partido de visitante contra el Junior de Barranquilla, duelo correspondiente a la séptima fecha de la presente edición de la Liga BetPlay, el equipo escarlata sigue teniendo movimientos en su plantilla.

El equipo dirigido por el técnico David González, que sigue buscando concretar la llegada de un nuevo centro delantero, se ha despedido de uno de sus jugadores más prometedores tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato.

‘Joya’ del América de Cali emigró al fútbol europeo

Se trata del centro delantero Dominic Hernández, el atacante más joven en debutar con el América de Cali y que a sus 17 años ha decidido rescindir el vínculo que lo ligaba al equipo de los ‘Diablos Rojos’ para jugar en el Górnik Zabrze de Polonia.

Así lo confirmó el periodista Leonel Cerrudo, añadiendo que el conjunto escarlata se quedó con un porcentaje de la ficha del jugador para sacar rédito de una futura venta, centro delantero nacido en el departamento de Córdoba que era considerado en la institución caleña como una gran promesa del fútbol colombiano.

Novedades del América para visitar al Junior

En cuanto al presente del equipo rojo de Cali en la presente edición de la Liga BetPlay, el equipo visitará la ciudad de Barranquilla este miércoles 18 de febrero para medir fuerzas contra el Junior, duelo que se llevará a cabo a partir de las 7:30 de la noche.

Para ese compromiso, el equipo dirigido por David González no podrá contar con el delantero Dylan Borrero, quien presenta una molestia física y en su lugar estaría Jan Lucumí, mientras que en la lista de posibles convocados se espera la vuelta de Josen Escobar, quien se había perdido un par de partidos por la expulsión que sufrió ante Once Caldas.

