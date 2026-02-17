Junior confirmó tres sorpresas y dos bajas para recibir a América en la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla ultima detalles para recibir este miércoles 18 de febrero a América de Cali en el estadio Romelio Martínez en el partido que cerrará la fecha 7 de la Liga BetPlay-I de 2026.

El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con el objetivo de recuperar terreno en el certamen local, después de haber perdido con Once Caldas en la sexta jornada.

Novedades en Junior para recibir a América

Junior de Barranquilla contará con importantes novedades para recibir a América de Cali en el estadio Romelio Martínez.

La principal sorpresa está en los regresos del defensa central Lucas Monzón y mediocampista Guillermo Celis.

Monzón volverá a estar disponible para el entrenador Alfredo Arias, luego de sufrir una lesión de hombro en la primera fecha ante Deportes Tolima.

Por otro lado, Celis se recuperó de un cuadro viral, que le impidió integrar la convocatoria que jugó contra Once Caldas en Manizales.

En el caso de Jannenson Sarmiento, el mediocampista tendrá una nueva oportunidad, luego de ausentarse en los partidos contra Boyacá Chicó y Once Caldas.

Para los ingresos de Lucas Monzón, Guillermo Celis y Jannenson Sarmiento fueron excluidos de la convocatoria de Junior Kevin Pérez y Daniel Rivera.

Pérez y Rivera no fueron considerados por decisión del técnico Alfredo Arias.

Junior Vs América EN VIVO: hora y cómo VER la fecha 7 de la Liga BetPlay

El partido entre Junior contra América por la fecha 7 de la Liga BetPlay se jugará este miércoles 18 de febrero a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Romelio Martínez.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también tendrá transmisión de La Fm y Deportes RCN.