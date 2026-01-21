Jugador del Medellín entrena con el Manchester City

Deportivo Independiente Medellín confirmó este miércoles 21 de enero que uno de los elementos de sus divisiones menores está entrenando actualmente con el equipo sub 19 del Manchester City.

Se trata de Luis Eduardo Maturana, quien es canterano del equipo 'poderoso' y campeón de la Supercopa Juvenil, en la que el conjunto antioqueño derrotó en la final a Junior de Barranquilla.

"Luis Eduardo Maturana, canterano Poderoso campeón de Supercopa Juvenil y quien ya venía entrenando con el primer equipo, ha recibido una invitación para estar durante dos semanas con el equipo Sub 19 del Manchester City", explicó Medellín.

Relaciones Medellín - Manchester City

Deportivo Independiente Medellín aclaró que la presencia de Maturana con el equipo sub 19 de Manchester City hace parte de una alianza entre clubes, en el que se intercambian conceptos en cuanto a los procesos formativos.

"Para El Equipo del Pueblo es muy importante construir y sostener relaciones con los mejores clubes y ligas del mundo, mostrando los procesos formativos y el crecimiento que el Deportivo Independiente Medellín ha tenido en la alta competencia y la formación", se explicó.

Finalmente, el cuadro antioqueño aseguró que Luis Maturana permanecerá bajo las órdenes de Manchester City por dos semanas y posteriormente se reintegrará a los trabajos con el plantel profesional liderado por Alejandro Restrepo.