Junior: Alfredo Arias indicó cuándo volvería a jugar Teófilo Gutiérrez

El entrenador de Junior de Barranquilla, Alfredo Arias, habló este miércoles 4 de febrero en un diálogo con Planeta Fútbol de RCN y Win Sports, y confirmó que es posible que Teófilo Gutiérrez esté disponible para el próximo partido del equipo.

Cabe recordar que el delantero había solicitado no viajar a Armenia el lunes anterior, previo al partido Pereira vs Junior, argumentando que debía resolver temas familiares, situación que generó expectativa sobre su presencia en las siguientes fechas.

Alfredo Arias se refirió al regreso de Teófilo Gutiérrez

“Yo creo que sí, espero que Teófilo Gutiérrez haya solucionado sus situaciones personales y que pueda estar en el próximo partido”, expresó Arias, dejando abierta la posibilidad de su regreso al terreno de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

Con esta confirmación, Teófilo podría reaparecer el sábado 7 de febrero, cuando Junior se enfrente a Boyacá Chicó a las 8:30 p. m. en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, encuentro correspondiente a la Liga BetPlay.

Cabe recordar que el propio Arias se había encargado de desmentir cualquier versión que relacionara la ausencia de Gutiérrez con indisciplina o conflictos internos, aclarando que se trató exclusivamente de asuntos personales que el jugador debía atender.

Junior, actualmente, marcha en la undécima posición de la Liga BetPlay, con seis puntos en tres partidos, y aún tiene pendiente el juego frente a Atlético Nacional.

El cuerpo técnico confía en que la experiencia y el liderazgo de Teófilo aportarán soluciones ofensivas al equipo, que ha mostrado altibajos en su arranque de temporada y busca consolidarse en la parte alta de la tabla.

Arias también destacó la importancia de mantener la concentración del grupo, por ahora en la Liga BetPlay, pues prefirió no hablar de la Copa Conmebol Libertadores sino hasta que vaya a oficiar su debut en ese certamen.

Con el regreso del atacante, Junior espera reforzar su ataque y mejorar su rendimiento, pese a que cuenta con otras alternativas en esa zona, como Guillermo Paiva.

La entrevista a Alfredo Arias se puede apreciar entre el 51:25 y el 1:03:00 de la emisión de Planeta Fútbol de este miércoles 4 de febrero.