Junior alista el regreso de Carlos Bacca; hay novedades con el delantero

Junior de Barranquilla conformó una de las nóminas más fueres del Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2026, teniendo en cuenta la defensa del título de la Liga BetPlay y la participación que tendrá en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

La incorporación más destacada del conjunto 'rojiblanco' para este 2026 ha sido la de Luis Fernando Muriel, quien regresó al balompié nacional, después de jugar en importantes clubes de Italia, España y Estados Unidos.

Con Muriel, Junior completó un potente ataque en el que también están Teófilo Gutiérrez, el paraguayo Guillermo Paiva y el experimentado Carlos Arturo Bacca, quien fue inscrito, después de recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles.

Carlos Bacca se recuperó y ya puede jugar en Junior

En los últimos días se ha informado que Carlos Arturo Bacca ya está listo para debutar con la camiseta de Junior de Barranquilla en la temporada 2026.

Después recibir el alta médica, el atacante se incorporó a los trabajos físicos en el cuadro 'rojiblanco' con el objetivo de llegar a su mejor condición.

En la última semana, Carlos Bacca ya ha entrenado a la par de sus compañeros en Junior y está bajo las órdenes del entrenador Alfredo Arias.

De esta manera, el atacante podría sumar sus primeros minutos de la temporada en el partido contra Independiente Santa Fe del domingo 22 de febrero el cual es válido por la fecha 8.

En caso de no entrar en la convocatoria que viajará a Bogotá, el delantero jugaría contra Jaguares de Córdoba el sábado 28 de febrero en encuentro de la novena jornada.