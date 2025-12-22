Junior analiza el futuro de Guillermo Paiva: se conocieron detalles

Junior de Barranquilla comenzó los preparativos para afrontar la temporada 2026, después de haber conquistado el título de la Liga BetPlay - II de 2025.

Además de luchar por la Superliga y defender el título local, el conjunto 'rojiblanco' tendrá como gran reto su participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

En las últimas horas, Alfredo Arias, entrenador de Junior, aseguró en diálogo con La FM Más Fútbol, que el principal refuerzo que quiere para el 2026 es el de darle la mayor continuidad posible a la nómina.

Sin embargo, el club barranquillero deberá definir el futuro de varios jugadores a los que se les vence el contrato.

¿Qué pasará con Guillermo Paiva?

Uno de los casos que mas ha causado expectativa es el del atacante Guillermo Paiva, a quien se le termina su contrato en condición de préstamo el 31 de diciembre.

Lea también Arias fue contundente con Carlos Bacca y sus planes en Junior para 2026

Desde las oficinas del club 'rojiblanco' se está analizando si se hace o no uso de la opción de compra pactada con Olimpia de Paraguay, la cual quedó establecida en 600 mil dólares.

Adicionalmente, se dio a conocer que Junior no tendría problema en pagar la opción de compra y lo que se está estudiando al interior del equipo son los términos personales con el jugador.