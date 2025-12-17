JUNIOR arrancó el carnaval; es CAMPEÓN de la Liga BetPlay 2025

Junior de Barranquillase convirtió en el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano, después de derrotar este martes 16 de diciembre a Deportes Tolima en la gran final de la Liga BetPlay-II de 2025.

El equipo tiburón se impuso con un marcador global de 4-0, luego de haberse impuesto 3-0 en el juego de ida y 1-0 en el encuentro de vuelta.

Con este título, el conjunto 'rojiblanco' llegó a 11 estrellas en su palmarés y además aseguró un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores de 2026.

En el primer tiempo, Deportes Tolima saltó al gramado del estadio Manuel Murillo Toro con la intención de arremeter en contra del arco de Junior y buscar la apertura del marcador.

A pesar de arrinconar al equipo visitante en su propio campo, los ibaguereños no contaron con la claridad necesaria para superar el esquema defensivo de los barranquilleros.

En los dos primeros minutos, Juan Pablo Nieto, Kevin Parra, Mauricio González y Jersson González trataron de imponer su velocidad y fortaleza ofensiva, pero sin éxito.









Con el pasar de los minutos, Junior tomó confianza dentro del terreno de juego y en el minuto 17 sorprendió con un contragolpe para abrir el marcador.

Después de recuperar el balón en su propio campo, Yimmi Chará transportó el balón por el centro de la cancha hasta encontrar el espacio para habilitar al espacio a José Enamorado.

El extremo de Junior impuso su velocidad para dejar atrás a los defensores y justo al entrar al área definió con un sutil remate por encima del guardameta Cristopher Fiermarin para celebrar el 0-1.

Luego del gol, el partido bajó su ritmo y el desespero se apoderó de los jugadores de Deportes Tolima, que no encontraron espacios para acercarse al arco de Mauro Silveira.

Antes del pitazo para el entretiempo, Junior se quedó con un jugador menos, luego de que el árbitro central Andrés Rojas le mostrara la tarjeta roja a Guillermo Paiva por una agresión sobre Marlon Torres.

Segundo tiempo: Tolima atacó, pero no anotó - Junior campeón

En el segundo tiempo, Deportes Tolima trató de sacar ventaja del jugador de más para por lo menos igualar el marcador del partido de vuelta.

Los dirigidos por Lucas González controlaron el balón y arrinconaron a Junior, que se replegó en su propio campo para defender el resultado.

Tolima, a pesar de dominar el partido, no generó acciones de gran peligro.

Solo en el minuto 60, Samuel Velásquez pudo marcar, después de controlar la pelota al borde del área y sacar un remate que se estrelló en el palo.

En los últimos minutos, Tolima buscó, por lo menos, el gol del honor, pero no contó con éxito, por lo que Junior de Barranquilla se alzó con el título de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025.