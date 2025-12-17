[VIDEO] Paiva aprendió de Teo y salió mal: cabezazo y expulsión vs Tolima

Se juega la final de la Liga BetPlay 2025-II en su partido de vuelta con un vibrante partido entre el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla. Los tolimenses tenían que dar el golpe después de haber perdido en condición de visitante holgadamente con un 3-0.

Ahora en Ibagué y sin un mariscal de campo como Sebastián Guzmán que vio la tarjeta roja en un encontronazo con Teófilo Gutiérrez en el primer partido, debían salir con la obligación de romper el arco rival. Arrancaron con acciones de riesgo frente a Mauro Silveira, pero regalaron espacio que Junior aprovechó con Yimmi Chará y con un José Enamorado inspirado por su tercer gol en la serie.

Sin embargo, en medio de ese primer tiempo, el Junior perdió los cabales en una final friccionada, especialmente en esta de Ibagué. Guillermo Paiva fue el protagonista en un cruce con un jugador del Deportes Tolima que acabó en expulsión.

Unas por otras en ambas finales. Una agresión similar en el forcejeo entre rivales que dejó al Tolima con un jugador menos en la ida, y al Junior con uno menos en la vuelta.

LA EXPULSIÓN DE GUILLERMO PAIVA: ¿APRENDIÓ DE TEÓFILO GUTIÉRREZ?

Sobre los 40 minutos, Guillermo Paiva se enredó con Marlon Torres cuando el balón abandonaba el campo de juego al saque de banda. El delantero paraguayo en el forcejeo le mandó un cabezazo al zaguero central que terminó con una tarjeta roja.









Con ayuda de José Ortiz, cuarto árbitro que sí vio la agresión, Andrés Rojas se acercó al paraguayo y le mostró la tarjeta roja. ¿Exagerada o no?, fue muy similar a la provocación de Teófilo que terminó en la expulsión de Sebastián Guzmán en el primer partido.

Tolima con la superioridad numérica volvió a atacar como en los primeros minutos de juego. Tuvo la mala suerte de una atajada estelar de Mauro Silveira y de los fallos de puntería con un remate que pasó por encima del larguero. Los tolimenses tendrán que dar el golpe con un hombre de más, pero les queda 45 minutos para marcar cinco goles, una hazaña difícil en el fútbol colombiano.