Junior de Barranquilla empezó a ganar la final de vuelta de la Liga BetPlay muy temprano, pues apenas a los 17 minutos del primer tiempo, el delantero José David Enamorado anotó un golazo para el 1-0 ante Tolima.

Tolima se acercó al área juniorista de entrada, pero esa misma insistencia gestó un contragolpe en el cual Guillermo Paiva optó por abrir a la banda derecha, donde se ubicaba Enamorado libre de marca.

Allí, el jugador barranquillero arrancó por la banda y entró al área casi sin acompañamiento de alguno de sus compañeros, por lo que hizo una jugada individual y se la picó a Fiermarin para lo que era el 1-0.

El delantero, que había marcado la diferencia en el juego de ida con dos tantos, repitió las mismas dos acciones que lo hicieron marcar diferencia en el Metropolitano. El atacante aprovechó su velocidad por la banda ante la pasividad del Tolima.

Aun así, Tolima intentó generar peligro en la portería de Silveira, pero sin la calma necesaria para definir y acortar distancias. Pese a su buen arranque en la primera parte, los de Lucas González volvieron a sufrir en defensa y lo terminaron pagando caro.

Video del gol de José Enamorado en la final Tolima vs Junior

Posterior al primer tanto de la noche, la energía del cuadro tolimense fue bajando notablemente. La diferencia de cuatro goles en la serie empezó a quebrar el ímpetu en la interna del cuadro local.