Junior confirmó bajas, cambios y regresos para visitar a Jaguares

Junior de Barranquilla quiere recuperar terreno en la Liga BetPlay, después de caer en la fecha 8 en condición de visita frente a Independiente Santa Fe. En la novena jornada, el equipo 'rojiblanco' tratará de volver al triunfo enfrentando a Jaguares de Córdoba.

Para el partido en el estadio Jaraguay, el director técnico Alfredo Arias tendrá importantes novedades debido a algunas bajas en el plantel.

Y es que Junior no podrá utilizar a los mediocampistas Kevin Pérez, Cristian Barrios y Jesús David Rivas.

Pérez se ha perdido los partidos contra América de Cali e Independiente Santa Fe y no estará disponible para el duelo contra Jaguares por presentar problemas físicos que le impedirán tener actividad, por lo menos por tres semanas.

En el caso de Barrios, el extremo terminó con inconvenientes físicos en la visita a Santa Fe, al igual de Jesús David Rivas, quienes no han podido entrenar con normalidad.

Junior sorprendería con cambio en la titular

Junior de Barranquilla, además, tendría una sorpresa en la alineación titular, ya que el defensa central Jermein Zidane Peña podría perder su lugar y ocuparía un puesto en el banco de suplentes.

En lugar de Peña, el entrenador Alfredo Arias ha probado con las parejas, Jean Carlos Pestaña - Lucas Monzón y Daniel Rivera - Lucas Monzón.

Junior tendría anhelado regreso

Finalmente, Junior de Barranquilla contará con un esperado regreso, por lo menos a la convocatoria.

Se trata del experimentado atacante Carlos Arturo Bacca, quien se recuperó de una lesión en el tendón de Aquiles.

Bacca recibió primero el alta médica para luego ponerse a punto físicamente y poder ser considerado por el entrenador Alfredo Arias.