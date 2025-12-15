Junior de Barranquilla se prepara para disputar la final de vuelta de laLiga BetPlay este martes 16 de diciembre cuando visite a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con una ventaja de 3-0, teniendo en cuenta la contundente victoria conseguida en el encuentro de ida en Barranquilla.

Junior confirmó buena noticia para la final de vuelta de la Liga BetPlay

Para disputar el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay, se conoció una buena noticia en Junior de Barranquilla.

Se trata del regreso del mediocampistaGuillermo Celis, quien se recuperó de un problema muscular que sufrió el jueves 4 de diciembre en el partido contra América por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales.

Dicha molestia le impidió a Celis jugar el encuentro contra Medellín por la sexta jornada de cuadrangulares y la final de ida contra Deportes Tolima.









Al mediocampista se le vio participando con normalidad en el último entrenamiento antes del viaje de Junior a Ibagué para jugar la final de vuelta.

Teniendo en cuenta la importancia que ha demostrado durante la temporada, se espera que Guillermo Celis haga parte de la nómina titular de Junior en el partido de este martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Tolima Vs Junior: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la final de la Liga BetPlay

La final de vuelta de la Liga BetPlay entre Deportes Tolima contra Junior de Barranquilla se jugará este martes 16 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión de LA FM y Deportes RCN.