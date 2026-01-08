Junior se despidió oficialmente de una de sus figuras: "gracias campeón"

Junior de Barranquilla confirmó este jueves 8 de enero de manera oficial la salida del mediocampista Didier Moreno, quien no continuará en el equipo 'rojiblanco' para disputar la temporada 2026.

De esta manera, Moreno y Junior le ponen fin a seis años de relación en la que el futbolista tuvo participación en 284 partidos y anotó 20 goles.

Lea también Junior tendrá cambio de sede en la Liga BetPlay por culpa del Carnaval

Didier alcanzó gran relevancia en el conjunto barranquillero hasta el punto de ser considerado como uno de los capitanes del equipo.

Moreno se despide de Junior con tres títulos en su palmarés, ya que se consagró en dos oportunidades campeón de la Liga BetPlay y ganó en una ocasión la Superliga.

¿Dónde jugará Didier Moreno?

Después de no renovar su contrato con Junior, Didier Moreno continuará su carrera en Deportivo Independiente Medellín.

DE esta manera, el mediocampista regresasrá a vestir la camiseta del equipo antioqueño, la cual ya defendió entre 2015 y 2019 antes de un corto paso por España en el Deportivo de La Coruña.

Lea también Luis Fernando Muriel con pie y medio en Junior: lo que falta para que sea oficial

¿Quién reemplazará a Didier Moreno en Junior?

Tras la salida de Didier Moreno, Junior de Barranquilla se movió en el mercado de fichajes para incorporar a su reemplazo.

Se trata de Juan David Ríos, quien salió de Deportivo Pereira y ya entrena en el conjunto 'rojiblanco' bajo las órdenes del director técnico Alfredo Arias.