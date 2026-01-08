Junior de Barranquilla se alista para lo que será la temporada 2026. Uno de los temas más esperado es el acuerdo por el fichaje de Luis Fernando Muriel. Después de varios días de negociaciones, todo apunta que la novela del mercado de fichajes en suelo caribeño estaría muy cerca de lograrse.

Según las versiones desde suelo atlanticense, el delantero con pasado en la Selección Colombia ha dado pasos claves para salir del Orlando City y estaría encaminado para firmar con el equipo dirigido por Alfredo Arias. El atacante dejaría la MLS para volver a Junior, donde ha dado manifestaciones de querer jugar.

La información confirmada por Ángel Julio Rodelo en el programa 'LA FM Más Fútbol', el conjunto rojiblanco firmaría la llegada del atacante de Santo Tomás, se cerraría por 2 años de contrato hasta diciembre de 2027. El delantero recibiría un pago salarial de 1.5 millones de dólares por temporada.

Sin embargo, aunque el jugador tiene contrato un año más con Orlando City. Por ello, la propuesta de Murielpara liberar su pase sería que no le paguen los tres millones de contrato, sino solo uno, y dejarlo libre para firmar con el onceno colombiano.

Además de esto, por medio de los patrocinadores de Junior, Murielrecibiría varios bonos por rendimiento según sus participaciones en Libertadores, títulos y demás. Un acuerdo complementario para que el atacante pueda cumplir el sueño de vestirse de tiburón.

Por ahora, lo que resta para que el acuerdo entre Junior y Muriel pueda ser oficial es la respuesta del Orlando City a la propuesta del delantero atlanticense. Una vez que el conjunto de la MLS de luz verde para su salida, el jugador se unirá a la pretemporada del cuadro dirigido por Arias.

Se espera que en las próximas horas haya un anuncio oficial para la llegada de Muriel. El jugador y el club barranquillero han hecho todos los movimientos necesarios para lograr sellar su contratación con la ilusión de ser el gran refuerzo para la Liga Betplay y la Copa Libertadores 2026.

Junior por ahora trabaja en lo que será el armado del resto de su nómina. Otro de los movimientos que se espera confirmar en las siguientes horas es el intercambio con América de Cali, en la llegada de Cristian Barrios y la salida del 'Titi' Rodríguez.