Junior tendrá cambio de sede en la Liga BetPlay por culpa del Carnaval

Junior de Barranquilla se prepara para iniciar la defensa del título de la Liga BetPlay. En el certamen del primer semestre de 2026, el conjunto 'rojiblanco' debutará en condición de local recibiendo a Deportes Tolima, después de jugar la Superliga BetPlay ante Independiente Santa Fe.

En un principio se tenía previsto que el duelo entre 'tiburones' y 'pijaos' se jugaría en el estadio Romelio Martínez, teniendo en cuenta que el Metropolitanos Roberto Meléndez estaría inhabilitado ante el proceso de remodelación al que será sometido.

Sin embargo, este jueves 8 de enero se conoció que el partido entre Junior y Deportes Tolima se jugará en el estadio Metropolitano, ya que el Romelio Martínez será utilizado para la lectura del bando del Carnaval de Barranquilla.

Teniendo en cuenta que los trabajos de remodelación ya estarán en ejecución, gran parte del escenario estaría disponible, por lo que no habría problema para que sea utilizado.

Se conoció que por lo menos los parqueaderos del Metropolitano no estarán habilitados ni algunos sectores del costado occidental.

Junior jugará en el Romelio Martínez y en Cartagena

En la temporada 2026, Junior de Barranquilla jugará gran parte de los partidos de la Liga BetPlay que le correspondan en condición de local en el estadio Romelio Martínez.

Por otro lado, los compromisos correspondientes a la Copa Conmebol Libertadores se llevarán a cabo en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena.



